Flexdeal quer incluir Banco de Fomento em parceria com a Raize

Arrancou esta segunda-feira a oferta pública de aquisição (OPA) na qual a Flexdeal espera comprar até 19% do capital da Raize. Uma operação em que o CEO da sociedade de investimento vê grande potencial. Ao Negócios, Alberto Amaral (na foto) explicou que ambas as empresas têm atividades complementares, que podem permitir a criação de soluções inovadoras no financiamento de pequenas e médias empresas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...