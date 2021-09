Frankfurt de cara lavada (e mais 380 mil milhões)

O índice alemão terá mais dez empresas com 380 mil milhões de avaliação conjunta. É a primeira grande alteração no pós-queda do Muro de Berlim, com os “fantasmas” da Wirecard a sobrevoarem.

Frankfurt de cara lavada (e mais 380 mil milhões)









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.