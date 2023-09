Fundo soberano da Noruega reduz posição na EDP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O fundo soberano da Noruega, Norges Bank, reduziu no passado dia 5 de setembro a sua posição qualificada na EDP, que está agora abaixo de 5%, informou esta quinta-feira, em comunicado à CMVM, a elétrica liderada por Miguel Stilwell d'Andrade.

"No dia 7 de setembro de 2023, o Norges Bank comunicou à EDP (…) que reduziu a sua participação para 4,996% do capital social e dos respetivos direitos de voto da EDP, tendo tal operação sido realizada no dia 5 de setembro", refere o documento.

No 5 de julho, o Norges Bank tinha superado o patamar dos 5%, ao mais do que duplicar a sua participação na EDP – de 2,21% para 5,06%.



A elétrica é um dos principais investimentos em Portugal do Norges Bank, que mantém exposição a outros pesos-pesados do PSI, como a Jerónimo Martins, Galp Energia, BCP e EDP Renováveis.