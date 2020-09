Fundo soberano da Noruega reforça na REN para mais de 2%

O Norges Bank, que gere o maior fundo soberano do mundo – o da Noruega –, reforçou a sua posição na REN – Redes Elétricas Nacionais, de 1,94% para 2,004%, passando assim a deter uma participação qualificada.

A esta nova posição correspondem 13.369.124 ações, informou a REN em comunicado à CMVM. A operação foi realizada na segunda-feira, 31 de agosto.

A REN encerrou a sessão desta terça-feira-feira a ceder 0,62% para 2,415 euros.

O Norges Bank é o maior investidor em ações do mundo (controla mais de 1% da capitalização bolsista global) tendo presença no capital de quase todas as cotadas portuguesas.

A Noruega conta com dois fundos soberanos, o Government Pension Fund Global e o Government Pension Fund Norway.

O primeiro é uma continuação do chamado "Fundo de Petróleo" e o Ministério das Finanças é o responsável pela sua gestão – mas a gestão operacional está delegada no banco central do país, o Norges Bank.

As receitas deste fundo provêm do rendimento total que o governo norueguês obtém com as atividades petrolíferas e do retorno sobre os investimentos do fundo.

Já o segundo tem menor dimensão e é um fundo nacional, estando limitado a investimentos noruegueses e escandinavos – sendo por isso um acionista de relevo em muitas das grandes empresas norueguesas. A sua gestão operacional está delegada no National Insurance Scheme Fund.