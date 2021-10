Gabriel sucede a Gabriela à frente da CMVM

Leia Também Gabriel Bernardino: Cripto podem atrair novos investidores para os mercados

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a designação de Gabriel Bernardino para presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Gabriel Rodrigo Tavares Bernardino é licenciado em Matemática e Mestre em Estatística e Optimização. Iniciou a carreira profissional no Instituto de Seguros de Portugal em 1989, tendo ocupado o cargo de Diretor do Departamento de Desenvolvimento entre 2000 e 2007 e de Diretor Geral de Desenvolvimento e Relações Institucionais entre 2007 e 2010.Em 2007 presidiu ao grupo de trabalho Solvência II do Conselho da União Europeia, tendo sido responsável pela negociação da Diretiva Solvência II com os Estados-Membros e o Parlamento Europeu. Integrou o Comité Europeu dos Supervisores de Seguros e Pensões Complementares de reforma (CEIOPS) em 2006 tendo ocupado o cargo de Presidente do Conselho de Administração deste organismo entre 2009 e 2010. Entre 2011 e março de 2021 foi Presidente da Autoridade Europeia de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA).O mandato da atual presidente, Gabriela Figueiredo Dias, terminou há cerca de três meses.