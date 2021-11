Nomeação de Gabriel Bernardino para CMVM publicada em Diário da República

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A nomeação foi publicada esta quarta-feira em Diário da República depois da aprovação em Conselho de Ministros na semana passada.O Executivo decidiu "designar, sob proposta do membro do Governo responsável pela área das finanças, para o cargo de presidente do conselho de administração da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino".

Leia Também Finanças convidam Gabriel Bernardino para novo presidente da CMVM

De acordo com o Governo, a "idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções são evidenciadas na respetiva nota curricular e nas conclusões do parecer fundamentado da Comissão de Orçamento e Finanças".