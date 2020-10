Galp com o pior dia em sete meses e BCP em mínimos históricos levam PSI-20 ao tapete

petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva





Uma das poucas empresas que conseguiu escapar às quedas foi a Navigator, que valorizou 3,55% para os 1,924 euros por ação. A empresa reagiu de forma positiva ao registou um resultado líquido RCA negativo de 23 milhões de euros no terceiro trimestre , um valor que compara com 101 milhões de euros positivos no mesmo período do ano passado.

O índice da praça portuguesa terminou a sessão desta quarta-feira com uma queda de 2,23% para os 3.888,82 pontos, naquela que foi a sua terceira sessão consecutiva a desvalorizar. Hoje, os novos confinamentos decretados em vários países da Europa estão a fazer cair os índices no "velho continente".Depois de ontem ter atingido mínimos de maio, esta quarta-feira o índice português já negociou no nível mais baixo desde finais de março, altura em que os mercados estavam com um elevado "stress" devido ao medo com o impacto do "grande confinamento".Numa semana em que o PSI-20 já desvalorizou cerca de 6%, um dos destaques vai para o Banco Comercial Português, que hoje renova mínimos históricos pela terceira sessão consecutiva. Amanhã, a cotada apresenta resultados trimestrais depois do fecho da sessão.O banco liderado por Miguel Maya está a testar a resistência dos 7 cêntimos por ação. Hoje, o BCP caiu 3,43% para os 7,03 cêntimos por ação - a maior desde o final de setembro -, o que significa que nunca um título do BCP valeu tão pouco. As quedas registam-se também nos restantes bancos da Europa, com o setor a perder mais de 3% nesta sessão.Mas as más prestações expandem-se aos restantes títulos da bolsa nacional, com 13 empresas a terminarem o dia a negociar no "vermelho".A maior queda foi registada pela Galp, com uma desvalorização de 7,27% para os 6,862 euros por ação - a maior queda diária desde março deste ano, altura em que a pandemia fez afundar os mercados financeiros em todo o mundo. Desde que a empresa portuguesa apresentou resultados, na passada segunda-feira, ainda não conseguiu valorizar.Os resultados relativos ao terceiro trimestre deste ano, mostraram que as resultados do terceiro trimestre, que os analistas do Caixabank BPI consideram "reconfortantes". A produtora de papel registou um lucro líquido de 75,2 milhões de euros, o que revela uma quebra de 49% face ao período homólogo. Mas uma recuperação da atividade no último trimestre deu força à cotada.