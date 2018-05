Galp e BCP dão energia ao PSI-20

A praça lisboeta começou a semana em terreno positivo. O PSI-20 subiu 0,73% para os 5.527,76 pontos num dia em que as praças europeias estiveram a valorizar. A Galp Energia e o BCP foram os principais responsáveis assim como a Navigator. Já a Jerónimo Martins foi a que mais pressionou na sessão desta segunda-feira.