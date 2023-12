Galp e BCP penalizam bolsa de Lisboa

O principal índice nacional encerrou, acompanhando, numa semana habitualmente marcada por um menor volume de negociação, devido à quadra natalícia.Após três dias de ganhos, odesceu 0,37% para 6.400,57 pontos, com a maioria das cotadas (11) em baixa e cinco em alta.A registar a maior queda do dia esteve aque caiu 1,03% para 4,62 euros. Ainda no setor da pasta e papel aperdeu 0,72% para 3,562 euros, ao passo que afoi uma das escapou às perdas e somou 0,6% para 13,4 euros.Entre os pesos pesados, aacompanhou a queda nos preços do petróleo e desvalorizou 0,85% para 13,395 euros, enquanto otambém seguiu o respetivo setor na Europa e desceu 0,84% para 0,273 euros.Por sua vez, arecuou 0,2% para 4,546 euros e acedeu 0,11% para 18,52 euros. Já adeslizou 0,09% para 23,18 euros.Nos ganhos, a liderança foi da, que valorizou 1,01% para 4 euros, seguida pela Ibersol a subir 0,6% para 6,66 euros.avançou 0,31% para 8,19 euros, num dia em que a Alantra Equities ajustou o "preço-alvo" da energética de 8,32 para 8,3 euros . O valor definido implica um potencial de valorização de 1,34% face à cotação de fecho desta quinta-feira.