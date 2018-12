Galp Energia cai 3% e penaliza Lisboa em dia de perdas acentuadas na Europa

A Fed estima que vai subir as taxas de juro duas vezes no próximo ano, numa altura em que está menos optimista quanto ao crescimento da economia. Uma projecção que pressionou as bolsas europeias e à qual Lisboa não escapou. A Galp destacou-se com uma queda de quase 3%.

A bolsa nacional encerrou a sessão no vermelho, em linha com a tendência negativa que dominou entre as praças europeias. As bolsas foram pressionadas pela perspectiva menos optimista da Reserva Federal dos EUA para a economia, ao mesmo tempo que reduziu as estimativas para a subida de juros no próximo ano.

O PSI-20 recuou 1,46% para 4.674,81 pontos. As bolsas europeias também seguiram em baixa ao perder mais de 1%, persistindo assim o movimento de "sell-off" que tem marcado o desempenho dos mercados no final do ano.



O banco central norte-americano decidiu na quarta-feira aumentar os juros pela quarta vez este ano. Mas reduziu de três para dois o número de aumentos previstos para o próximo ano. Isto perante a perspectiva de um possível abrandamento da economia global. Ainda assim, os investidores estavam à espera de uma pausa no ritmo de normalização da política monetária.



As bolsas não foram, contudo, as únicas penalizadas por este anúncio da Fed. Em conjunto com receios em torno de um excesso de oferta e possível abrandamento da economia global, os preços do petróleo estão a registar uma forte queda nos mercados internacionais.



Este desempenho pressionou a Galp Energia, com a petrolífera a cair 2,93% para 13,565 euros. Ainda na energia, a EDP recuou 0,30% para 2,98 euros e a EDP Renováveis desceu 0,13% para 7,655 euros.





Na banca, o BCP cedeu 1,46% para 23,35 cêntimos, enquanto, no retalho, a Jerónimo Martins desceu 1,03% para 10,105 euros. Destaque ainda para a Mota-Engil, que afundou 5,62% para 1,544 euros.



