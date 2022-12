Galp reduz capital após recompra de ações

A Galp Energia reduziu em 14.139.087 euros o seu capital social, no seguimento da conclusão do seu programa de recompra de ações – no valor de 150 milhões de euros – relacionado com o ano fiscal de 2021.

O capital social passou de 829.250.635 euros para 815.111.548 euros, representado por 815.111.548 ações – isto na sequência da extinção de 14.139.987 ações próprias, representativas de 1,71% do seu capital acionista inicial, sublinhou a petrolífera em comunicado à CMVM.

A empresa ainda liderada por Andy Brown – e cujo comando passa, em janeiro, para as mãos de Filipe Silva – terminou a sessão bolsista a ceder 0,69% para 12,31 euros por ação.