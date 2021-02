Galp sobe mais de 6% à boleia do entusiasmo com o novo CEO. Brent em máximos também ajuda

Leia Também Novo CEO da Galp vê "oportunidade" numa das "maiores mudanças do século" no setor CEO Andy Brown afirma que a empresa enfrenta uma das "maiores mudanças no nosso sistema energético no último século", mas acredita que a Galp "pode desempenhar um papel fundamental" nesta fase de transição energética e, neste sentido, a mudança pode representar "uma oportunidade para a Galp prosperar e crescer".

As ações da petrolífera Galp Energia estão hoje a valorizar 6,39% para os 9,086 euros por ação, com o entusiasmo em torno do novo CEO, Andy Brown, a fazer-se sentir no mercado, assim como a cotação do preço do petróleo Brent, que continua em máximos.A valorização desta manhã é o maior ganho intradiário, ou seja durante uma sessão, desde novembro do ano passado. A nova cotação fixada pela Galp é também um máximo de cerca de um mês, num dia em que foram negociadas quase 1,8 milhões de ações, que compara com a média diária dos últimos seis meses de 2,1 milhões de títulos transacionados.Numa carta enviada aos trabalhadores da Galp, e a que o Negócios teve acesso, o novo"A carta parece confirmar que a visão do novo CEO tem no mandato voltar a alinhar a estratégia do grupo com as transformações necessárias para a transição energética", escrevem os analistas do CaixaBank BPI, numa nota.Acrescentam que "esperamos que a Galp anuncie, durante este ano, um novo plano estratégico com reforço das suas metas para o caminho da descarbonização (por exemplo, novos objetivos para as renováveis, biocombustíveis, projetos de hidrogénio verde) e que dê mais visibilidade ao percurso de redução de carbono na próxima década".A empresa portuguesa tem como meta alcançar as zero emissões de carbono até 2050 e uma meta de um corte de 15% no indicador de intensidade de carbono até 2030, de acordo com a sua apresentação de resultados do terceiro trimestre do ano passado.No total, a Galp tem tem onze casas de investimento a recomendarem "comprar" ações da empresa, 13 a aconselharem "manter" e nenhuma a dizer para "vender". O preço-alvo médio é de 11,80 euros por ação.Hoje, a Kepler Cheuvreux reiterou a sua recomendação de "comprar" para a Galp e manteve o preço-alvo inalterado nos 12 euros por ação, o que confere à empresa um retorno potencial de 33,30%, de acordo com a Bloomberg.A forte subida da Galp acontece numa sessão positiva para o setor, que beneficia com os resultados acima do esperado que foram reportados pela Total. As ações da petrolífera francesa somam mais de 2% na bolsa de Paris. A cotada portuguesa publica as contas de 2020 a 22 de fevereiro.

Os preços do petróleo seguem hoje praticamente inalterados, com o Brent - que serve de referência para Portugal - a fixar-se acima dos 60 dólares, o que representa um máximo de mais de um ano.



O barril londrino somou ontem a sua oitava sessão consecutiva a valorizar, o que lhe conferiu já um ganho acumulado de 9%, tendo já batido nos 61,27 dólares.



Os sinais de recuperação da procura pela matéria-prima, que tem sido muito prejudicada com a pandemia, está a alimentar este "rally".



A OPEP+ (Organização de Países Exportadores de Petróleo e os aliados, como a Rússia) estão a ponderar novos cortes na produção, mesmo que a procura volte aos níveis pré-pandemia, o que promove um aumento de preços.