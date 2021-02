Novo CEO da Galp antecipa entrada em funções para hoje

O conselho de administração da Galp decidiu antecipar a data de início de funções do novo CEO, Andy Brown, para esta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, informa a empresa.





A decisão é anunciada através de um comunicado publicado na página da Comissão do Mercado e de Valores Mobiliários, a CMVM. Na mesma nota, a petrolífera informa que a nomeação de Andy Brown como vice-presidente do conselho de administração e presidente da comissão executiva será submetida para ratificação pelos acionistas na próxima assembleia-geral da empresa.





Anteriormente, tal como foi comunicado a 12 de janeiro, o conselho de administração da petrolífera tinha deliberado Andy Brown deveria assumir as funções a 19 de fevereiro.





Na altura, a empresa sublinhou que o pedido de renúncia foi "oportunamente consensualizado" entre Carlos Gomes da Silva e a presidente do conselho de administração da Galp, Paula Amorim, "assegurando as condições para uma transição estruturada e com plena normalidade de funcionamento dos órgãos de governo da Galp".





Carlos Gomes da Silva entrou para o Conselho de Administração da Galp em 2007 e assumiu a presidência da Comissão Executiva em abril de 2015, tendo sido reeleito em 2019 para mais quatro anos de mandato. Andy Brown tem mais de 35 anos de experiência no setor. Esse percurso profissional foi feito integralmente na Shell, para onde foi trabalhar mal acabou o curso de Engenharia na Universidade de Cambridge, tendo liderado vários projetos em diversos países.



(Notícia atualizada às 18:17)