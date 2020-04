A dar força está também a reabertura gradual das economias que estiveram "fechadas" devido ao "lockdown" imposto pela maioria dos governos em todo o mundo, de forma a tentar travar o contágio da covid-19.



Com 17 cotadas a negociar em alta e apenas uma em território negativo, o destaque do dia vai para a petrolífera Galp que somou 5,99% para os 10,44 euros por ação, o que representa um máximo desde meados de fevereiro. Hoje, os preços do petróleo assumem um desempenho mais robusto, com um ganho de 28,69% do WTI (West Intermediate Texas), que vale agora 15,87 dólares por barril. O Brent, que serve de referência para Portugal valoriza 9,63% para os 22,43 dólares por barril.



A beneficiar da prestação dos preços desta matéria-prima esteve também a construtora Mota-Engil, com uma carteira de clientes extensa em países emergentes com grande dependência do preço do petróleo. A empresa fechou a subir 5,84% para os 1,196 euros por ação.



O BCP teve também uma influência positiva no desfecho da bolsa nacional ao subir 5,32% para os 10,10 cêntimos por ação.



No setor da pasta e do papel, a Altri escalou 5,10% enquanto que a Navigator subiu 3,77%. No grupo EDP, a cotada liderada por António Mexia subiu 0,08% e a EDP Renováveis ganhou 1,09% para os 11,14 euros.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira, dia 29 de abril, a valorizar 2,30% para os 4.310,88 pontos, alargando o ciclo de ganhos pelo terceiro dia consecutivo.Este é também o sentimento das restantes praças europeias, num dia em que aguardam a decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), apesar de não se prever por enquanto o reforço dos recentes estímulos anunciados pelo banco central. Amanhã será a vez do Banco Central Europeu entrar em çaõ, numa nova reunião de política monetária, e existe a expectativa de novos apoios.