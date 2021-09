Ganhos acima de 3% da Mota-Engil e da Semapa animam PSI-20

O PSI-20 terminou a sessão desta quinta-feira a avançar 0,60%, para 5.505,55 pontos, renovando máximos de três anos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 12 terminaram a subir, 5 a descer e 1 inalterada. A Mota-Engil e a Semapa deram fôlego ao índice de referência, a avançar mais 3,23% e 3,71%, respetivamente.



A Mota-Engil esteve nesta sessão a reagir aos resultados do primeiro semestre, divulgados esta quinta-feira. A construtora registou no primeiro semestre deste ano lucros de 8 milhões de euros, valor ao nível do mesmo período de 2019, que comparam com os prejuízos de 5 milhões em junho de 2020. Além disso, os analistas do JB Capital Markets reforçaram a cobertura às ações do grupo liderado por Gonçalo Moura Martins na manhã desta quinta-feira.





(notícia em atualização)