Golden Goose prepara entrada em bolsa. Procura angariar até 4 mil milhões

marca de sandálias alemã passou a estar cotada em outubro. Mas as ações da empresa afundaram quase 13% na primeira sessão e continuam a negociar abaixo do preço definido no IPO.

A Golden Goose está a preparar a sua entrada na bolsa de Milão. O entusiasmo dos banqueiros que estiveram presentes na cidade na semana passada notou-se a partir do calçado, com vários a utilizarem a marca de ténis de luxo, cujos preços rondam os 500 euros.E quem se esqueceu até foi a uma loja na capital da moda para comprar uns, apenas para regressar e perceber que os competidores já o haviam feito, noticia a Bloomberg, citando fontes conhecedoras do assunto.A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da marca italiana, que captou as atenções de cerca de cerca de uma dúzia de bancos, poderá levar a uma valorização de até quatro mil milhões de euros, apesar de a operação não estar decidida, nem encerrada.A Golden Goose é detida por um fundo de capital privado, denominado de Permira, que adquiriu à Carlyle a maioria da sua participação em 2020 por 1,3 mil milhões de euros.As discussões sobre um possível IPO da Golden Goose seguem-se à entrada em bolsa da Birkenstock. A icónica