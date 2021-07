Grandes das renováveis garantem com estreia em bolsa 6,3 mil milhões

As dez empresas de renováveis que protagonizaram os maiores negócios com a sua entrada em bolsa em 2021 garantiram 7,4 mil milhões de dólares (6,3 mil milhões de euros). Números que não contam com a Greenvolt, que se estreia em Portugal esta semana e que entraria para o top 10 mundial.

