A Greenvolt entrou no mercado de capitais com mais de 60 investidores institucionais a bordo. O CEO, João Manso Neto, afirma que os portugueses deram um “forte” contributo. A entrada no PSI-20 é o próximo passo.

Greenvolt adianta-se a avalancha de IPO









