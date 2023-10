Greenvolt trepa mais de 5%. Bolsa de Lisboa inalterada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quarta-feira na linha d'água, com o PSI a avançar apenas 0,05% para 6147,03 pontos. Dez das 16 cotadas fecharam com perdas, uma ficou inalterada e cinco registaram ganhos.A Greenvolt liderou as valorizações, ao trepar 5,66% para 5,97 euros, atingindo máximos de um mês. A ajudar a praça nacional estiveram também os resultados positivos da Jerónimo Martins, que ganhou 2,79% para 20,60 euros.A completar o pódio das valorizações está a Ibersol, que subiu 2,08% para 6,88 euros.A Galp e os CTT juntaram-se também à lista dos vencedores, valorizando 0,72% e 0,58%, respetivamente.Pela negativa, destaque para a Navigator, que caiu 2,20%, depois de a