Bolsa de Lisboa começa dia no verde. Mota-Engil soma mais de 2% à boleia do Brasil

A bolsa de Lisboa começou a sessão em terreno positivo, com a principal montra, o PSI, a valorizar 0,24% para 6.042,69 pontos.





Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, nove começaram o dia no verde, seis no vermelho e uma permaneceu inalterada.





A Mota-Engil lidera o pelotão dos ganhos, estando a subir 2,80% para 2,93 euros, depois de, esta segunda-feira, a construtora ter reportado que assinou, em consórcio com a Ocyan, um contrato de cerca de 300 milhões de euros para a revitalização da malha de gás da Petrobras, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.





Entre os pesos pesados, a família EDP é a que mais puxa pelo PSI, estando a empresa-mãe a valorizar 0,93% para 3,78 euros, enquanto o braço das renováveis sobe 0,83% para 14 euros.





No restante setor energético, a Greenvolt cresce 1,33% para 6,09 euros - ocupando a segunda posição na tabela dos ganhos –a Galp sobe 0,28% para 14,47 euros e a REN arrecada 0,21% para 2,42 euros.



Entre as papeleiras o sentimento é misto. A Altri ganha 1,07% para 4,33 euros, enquanto a Semapa cede 0,15% para 13,32 euros e a Navigator recua 0,11% para 3,51 euros.





No setor do retalho, a Jerónimo Martins cai 0,20% para 20,46 euros e a Sonae subtrai 0,11% para 0,9165 euros.O BCP cai 0,22% para 0,2758 euros.







(Notícia atualizada às 8:25 horas).