Há dois prazos importantes quase a terminar e Wall Street não resiste à pressão

O Dow Jones encerrou a ceder 0,87% para 25.169,53 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,94% para 2.706,05 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,18% para 7.288,35 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico foram pressionadas sobretudo pela crescente ansiedade dos investidores no que diz respeito às conversações comerciais entre Washington e Pequim.

Wall Street estava a negociar em ligeira baixa, pressionado pelos resultados dececionantes do Twitter (o que pressionou bastante o Nasdaq), mas depois Larry Kudlow, conselheiro económico do presidente Donald Trump, levou a uma deterioração nas bolsas quando disse que os EUA e a China poderão não chegar a um novo acordo comercial antes do próximo mês.

O Dow estava a perder 100 pontos e logo após Kudlow falar já afundava mais de 350 pontos.

O facto de Kudlow vir dizer que as duas maiores economias do mundo afinal não estão perto de um novo pacto comercial trouxe assim bastante pessimismo ao mercado.

Recorde-se que foi em inícios de dezembro passado, durante a cimeira do G20 na Argentina, que os dois países selaram uma trégua de 90 dias, entre 1 de dezembro e 1 de março, que suspende as taxas alfandegárias dos Estados Unidos sobre os produtos chineses e as sobretaxas impostas pela China a viaturas e peças automobilísticas fabricadas nos Estados Unidos.

Nessa altura, Pequim comprometeu-se ainda a voltar a comprar soja aos Estados Unidos e a apresentar um projeto de lei para proibir a transferência forçada de tecnologia.





Desde então, a China baixou as taxas alfandegárias sobre veículos importados dos EUA e recomeçou a comprar soja do país. Trump suspendeu o aumento, de 10% para 25%, nas taxas alfandegárias sobre 200.000 milhões de dólares (175.000 milhões de euros) de bens chineses.

Tem havido grande expectativa de que ambos os países cheguem a um acordo antes de acabar o prazo das tréguas, pelo que as declarações de hoje de Kudlow não vieram ajudar.

O "shutdown" é um outro assunto que continua a preocupar os mercados. A mais recente paralisação dos serviços públicos federais durou 35 dias, de 22 de dezembro a 18 de Janeiro, dia em que Trump e o Congresso chegaram a acordo para pôr fim ao "shutdown" pelo menos durante três semanas (até 15 de fevereiro).

O acordo foi conseguido através de um financiamento temporário que permitiu a normalização dos serviços públicos enquanto prosseguem as negociações sobre como garantir a segurança da fronteira dos EUA com o México.

Trump ameaçou impor novo "shutdown" a partir dessa data se não lhe dessem o dinheiro que pretende para a construção do muro.

O chefe da Casa Branca pretende ver aprovado pelo Congresso (Senado e Câmara dos Representantes) um pacote de 5,7 mil milhões de dólares para o muro que quer construir ao longo da fronteira com o México.

Donald Trump tem continuado decidido a usar o seu poder de veto sobre qualquer lei de financiamento federal aprovada no Congresso que não contemple o dinheiro que pretende para o referido muro.

Uma possibilidade que surgiu entre os democratas foi a de dar a Trump a maior parte – ou mesmo a totalidade – do dinheiro que o presidente quer, mas que não pudesse ser usado na construção do muro. Ou seja, que contribuísse para reforçar a segurança na fronteira com o México, mas de outra forma: com a aposta em ferramentas tecnológicas, como drones e sensores, bem como com o destacamento de mais agentes da patrulha fronteiriça.

Mas o presidente dos EUA continua a dizer que quer esses fundos para construir o muro. E na semana passada veio uma vez mais dizer que, por lei, recorrendo ao estado de emergência nacional, poderá fazê-lo.