Há mais uma cotada do PSI a caminho do Stoxx 600?

O BCP está no bom caminho para se juntar ao grupo EDP, Jerónimo Martins e Galp no índice europeu Stoxx 600. O aumento das taxas de juro tem impulsionado as ações do banco, que já ganhou 1.540 milhões de euros em capitalização bolsista desde o início do ano.

