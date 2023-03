Há quatro vezes mais interessados em dicas para investir em ações desde 2019

ilhões de investidores amadores a entrar neste mercado durante 2019 e 2021, segundo o The New York Times.



O frenesim viria a desacelerar quando as bolsas começaram a ter perdas consecutivas em 2022, com muito desses investidores a voltarem a sair do mercado. Mas a perda não foi total, dado que alguns apenas mudaram de estratégia, investindo em ativos mais seguros.



Alguma vez se sentou no sofá a pensar em como pôr as suas poupanças a render e decidiu escrever no motor de busca do Google: como entrar no mundo do 'trading'? Se a resposta for afirmativa, não está sozinho. Nos últimos cinco anos, esta pesquisa mais do que triplicou. Já a busca por dicas para negociar ações subiu mais de quatro vezes também nos últimos cinco anos."O mundo da negociação tem presenciado um interesse cada vez maior, com a procura a nível mundial de 'como entrar no mundo da negociação' a avançar 178% nos últimos cinco anos", de acordo com um estudo da empresa britânica de serviços financeiros CMC Markets. Mas se recuarmos até 2004, a pergunta "como começar a negociar?" foi ainda mais pesquisada, com um avanço de 204%.O primeiro passo estava dado, mas a curiosidade ia tomando novas direções, com os aspirantes a investidores a sentirem também a necessidade de obter dicas de mercado. Em consequência, a pesquisa por orientações de "trading" subiu 195%.Por sua vez, se o universo de pesquisas for afunilado para "dicas de investimento no mercado acionista", a percentagem aumenta mais de quatro vezes. Os números absolutos não foram partilhados, não sendo possível apurar o número exato de pesquisas feitas.Nos últimos anos, o que pode ter impulsionado o interesse pelo mercado acionista foram os confinamentos durante a pandemia, com cerca de 20 mO que também aumentou a curiosidade por este mundo dos mercados foi a necessidade de obter mais conhecimento e os podcasts pareciam ser uma boa hipótese. Apesar disso, o número de buscas por mês é modesto. O podcast mais atrativo foi o InvestED e conseguiu obter, em média, 1.600 buscas, por mês, em todo o mundo. Já os que se seguem - Animal Spirits e Mad Money - tiveram 1.400 pesquisas, em média, por mês.O estudo foi conduzido pela empresa de serviços financeiros britânica CMC Markets, com recurso à análise dos dados de pesquisa do Google.