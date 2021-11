Ibersol conclui com sucesso aumento de capital. Procura 46% acima da oferta

A Ibersol divulgou os resultados do aumento do seu capital social, de 36 para 46 milhões de euros, através da emissão de 10 milhões de novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de um euro cada e com o preço de subscrição unitário de quatro euros – o que inclui um ágio de 3 euros por nova ação, com reserva de preferência dos acionistas, no exercício dos respetivos direitos legais de preferência e a outros investidores que tenham adquirido direitos de subscrição.

No exercício de direitos de subscrição, foram objeto de subscrição proporcional 9.843.664 novas ações, representativas de cerca de 98,44% do total de ações a emitir no âmbito da presente oferta, tendo ficado disponíveis para rateio 156.336 novas ações, refere a Ibersol em comunicado à CMVM.

Os pedidos suplementares de novas ações sujeitos a rateio totalizaram 4.725.148 ações, excedendo cerca de 29 vezes a quantidade disponível para o efeito. Deste modo, a procura total registada no presente aumento de capital representou cerca de 146% do montante da oferta, sublinha empresa, que atua na área alimentar – explorando várias marcas, como a KFC, Burger King, Pizza Hut ou Taco Bell.

O aumento de capital foi assim totalmente subscrito, correspondendo a um encaixe financeiro de 40 milhões de euros, tal como a Ibersol pretendia.

O processo de rateio entre todos os subscritores que manifestaram interesse em subscrever um número de ações superior àquele a que teriam proporcionalmente direito deu lugar a sucessivas iterações, atribuindo-se ações no respeito da proporção do valor das respetivas subscrições, com arredondamento por defeito.

"A liquidação financeira das novas ações, subscritas pelo exercício dos direitos de subscrição, ocorre na presente data [15 de novembro], e a liquidação financeira das novas ações atribuídas em rateio deverá ocorrer a 17 de novembro de 2021", informa o comunicado desta segunda-feira.

A Ibersol refere também que requereu à Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. "a admissão da totalidade das ações objeto do presente aumento de capital à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, prevendo-se que a mesma ocorra tão brevemente quanto possível após o registo comercial do aumento de capital, nomeadamente no dia 19 de novembro de 2021 ou em data aproximada".



A cotada encerrou a sessão de hoje a somar 1,97%, fixando-se nos 5,18 euros.