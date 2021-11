Leia Também Segundo maior acionista sai da Jerónimo Martins a troco de 621 milhões

à cotação de fecho desta segunda-feira (21,61 euros). Este tinha sido um máximo histórico, que resulta do rally que os títulos têm vivido na bolsa de Lisboa e que poderá ter levado a Asteck a vender, realizando assim mais valias.Até agora, este era o segundo maior acionista, depois da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que controla 56,14% do capital. Após a operação (e não sendo ainda conhecido o comprador da posição), a estrutura acionista passa a contar com a JP Morgan Asset Management (com 2,35% do capital), a Comgest Global Investors (com 2,06%) e a T. Rowe (com 2,04%), enquanto 32,41% das ações estão dispersas em bolsa e em ações próprias.Ainda no retalho do PSI-20, a Sonae está a desvalorizar 0,67%, mas os títulos da dona do Continente mantêm-se acima da fasquia de um euro, neste caso nos 1,04 euros por ação. Nota ainda para a Novabase, que cede 1,05% para 4,70 euros por ação.Do lado dos ganhos, a Semapa está a liderar, valorizando 2,14% para 12,40 euros, seguida pelo peso-pesado Galp, que valoriza 1,02% para 8,91 euros. O BCP está a valorizar 0,44%, com as ações do banco liderado por Miguel Maya a cotar nos 0,16 euros.Nota ainda para a Greenvolt, que começa a sessão a valorizar 0,3% para 6,61 euros, num dia em que apresenta contas do trimestre após o fecho do mercado. Numa apresentação a investidores, atualizada em outubro, a empresa líder de biomassa em Portugal reiterou a previsão de crescer cerca de 40% até 2025, em termos de lucros e do EBITDA. No primeiro semestre, a companhia lucrou um milhão de euros. Na quinta-feira será a vez de a casa-mãe, a Altri, divulgar contas.Nesta altura, o índice lisboeta é o único que está a negociar em terreno negativo entre as principais praças da Europa. Os investidores vão estar de olho em indicadores macroeconómicos, já que serão divulgados dados sobre a evolução do PIB da Zona Euro no terceiro trimestre.