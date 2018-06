Ibersol sobe mais de 3% após aumento dos lucros

Os títulos da empresa de restauração registaram a subida mais alta em dois meses, depois do crescimento anunciado de 70% nos lucros do primeiro trimestre.

As acções da Ibersol estão a reagir em alta aos resultados trimestrais apresentados pela empresa após o fecho da sessão de ontem.

Os títulos avançam 2,69% para 11,25 euros, depois de já terem estado a valorizar um máximo de 3,59% para 11,55 euros, o valor mais elevado desde 13 de Abril. Esta valorização também é a mais expressiva desde o dia 4 de Abril, sessão em que as acções chegaram a ganhar 4,48%.

Além da cotação, também a liquidez está a reflectir o optimismo. Em apenas uma hora e meia de negociação já trocaram de mãos quase 17 mil títulos da Ibersol, quando a média diária dos últimos seis meses não vai além dos 13 mil.

A empresa de restauração, dona de marcas como a Pizza Hut, KFC e Pans, revelou ontem que os seus lucros aumentaram 70,3% no primeiro trimestre deste ano para 3,47 milhões de euros.

O resultado líquido superou largamente as estimativas do CaixaBI, que apontava para lucros de 2,6 milhões de euros, ao passo que o EBITDA e as receitas ficaram aquém.

"Os resultados ficaram abaixo das nossas estimativas em termos de receitas e EBITDA em cerca de 1% e 11%, respectivamente. Contudo, salienta-se que mesmo assim a empresa registou uma sólida performance a nível operacional, com o EBITDA a crescer 6% em termos homólogos", refere o CaixaBI numa nota de análise divulgada esta quarta-feira.

Já o BPI destaca que, apesar da manutenção dos níveis promocionais agressivos, motivados pelo aumento da concorrência e crescente pressão dos custos, "a Ibersol conseguiu manter a sua margem de EBITDA, ajudada por ganhos de eficiência".



A valorização das acções registada esta quarta-feira reduz para 5,35% a descida acumulada desde o início do ano.

