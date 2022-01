Inventum vende 4,56% da Reditus e deixa de ter participação na empresa

A sociedade Inventum DUE - Investimentos, Gestão, Consultoria e Serviços vendeu a participação de 4,57% que detinha na Reditus, deixando de ter posição na empresa, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Na nota, a Reditus informa que "recebeu no dia 4 de janeiro de 2022, de Inventum DUE - Investimentos, Gestão, Consultoria e Serviços, Lda., a informação, prestada nos termos dos artigos 16º e 20º do Código de Valores Mobiliários, de que no dia 30 de dezembro de 2021 deixou de deter a participação qualificada de 668.831 ações correspondente a 4,569% do capital social da Reditus SGPS, S.A.".De acordo com a informação do website da Reditus, a empresa presidida por Francisco Santana Ramos (na foto) tem como principal acionista Miguel Pais do Amaral (24,74%), seguido da família Moreira Rato (10,12%).Em 24 de junho de 2021, a Reditus comunicou que tinha voltado a falhar a apresentação dos resultados de 2020, perante o impacto da covid-19, nomeadamente com a adoção do teletrabalho."A Reditus - sociedade gestora de participações sociais, vem por este meio comunicar que, por motivos relacionados com a situação de saúde pública mundial covid-19 e que também nos tem afetado diretamente, ainda não foi possível aprovar e publicitar os resultados individuais, relativos ao exercício de 2020", lê-se no comunicado enviado à CMVM.Um mês antes, a empresa tinha comunicado ao mercado a impossibilidade de apresentar as contas de 2020, tendo perspetivado, na altura, a publicação até 3 de junho.A Reditus publicou depois, na CMVM, o relatório e contas referente a 2020, no dia 19 de julho.Em 2020, a Reditus teve prejuízos de 1,06 milhões de euros, valor que compara com um resultado positivo de 49 mil euros no período homólogo.Por outro lado, no primeiro semestre de 2021, a Reditus registou "um resultado líquido consolidado, embora positivo e tendo ascendido a 65 mil euros" que representou "um decréscimo de 61,6% face ao mesmo período do ano anterior que registou 168 mil euros", informou a empresa, em agosto.