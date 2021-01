Investidores amadores derrubam Wall Street na pior sessão em 3 meses

Numa história digna de um filme de Hollywood, uma ofensiva de pequenos investidores amadores levou vários fundos a fecharem as posições curtas - que apostam na desvalorização de uma cotada - e atiraram os principais índices de Wall Street para quedas de mais de 2%.A insistência na compra de ações da retalhista de vídeojogos GameStop e do operador de salas de cinemas AMC Entertainment por parte dos investidores amadores levaram as ações destas empresas a mais do que duplicar de valor esta quarta-feira, continuando o "rally" da última semana.As ações da GameStop chegaram a valorizar 160%, cotando nos 380 dólares, e fecharam a subir 138%. A empresa viu a sua capitalização bolsista disparar para mais de 24 mil milhões de dólares. Já os títulos da AMC tocaram os 20,36 dólares, uma subida de 310% e encerraram a quadruplicar o valor da véspera.Esta ação concertada obrigou fundos que apostam na queda dos títulos de empresas a fechar as posições curtas para minimizar as perdas.O resultado foi um dia particularmente negativo para os índices do outro lado do Atlântico, que sofreram as maiores quedas desde 28 de outubro do ano passado.O Dow Jones caiu 2,05%, para 30.303,17 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 2,57%, fechando nos 3.750,77 pontos.Nem mesmo o tecnológico Nasdaq Composite, que vinha a marcar recordes sucessivos, escapou e foi mesmo o mais castigado. O índice perdeu 2,61%, para os 13.270,60 pontos, num dia em que, após o fecho, apresentam resultados a Apple, Facebook e Tesla."Circulam receios de que alguns fundos de investimento possam estar a fechar rapidamente as suas posições. Ainda é cedo, mas podemos assistir a uma pressão vendedora crescente devido ao medo de que haja uma fuga massiva na saída desses fundos", disse David Madden, analista da CMC Markets UK, em declarações à Reuters.A queda de hoje leva a que Dow Jones e S&P 500 apresentem já um saldo negativo desde o início do ano, de 0,99% e de 0,14%, respetivamente. O Nasdaq ainda acumula uma subida de 2,97%.