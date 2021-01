Fundos de Wall Street estão a perder milhões com "ataque" concertado de investidores amadores  

Como poucas vezes (ou mesmo nunca) aconteceu, os investidores amadores estão a levar a melhor sobre os gigantes de Wall Street, com vários reputados hedge funds norte-americanos a sofrerem perdas enormes devido à ação concertada de centenas (ou mesmo milhares) de investidores amadores.

Esta "batalha" tem marcado os último dias em Wall Street e na sessão de quarta-feira ganhou maiores proporções e também um impacto assinalável.

Duas "lendas" dos fundos de Wall Street, Steve Cohen e Dan Sundheim estão entre as "vítimas" deste "ataque" concertado pelos investidores amadores, que através de fóruns na Internet concertaram a estratégia que está a provocar perdas avultadas a estes investidores profissionais e a gerar preocupações em toda a indústria de Wall Street.

A estratégia é simples de explicar. Estes investidores apostaram forte nas ações onde estes fundos têm relevantes posições curtas (aposta na queda), provocando a subida em flecha das cotações das ações. Este movimento obrigou os fundos a fechar posições para limitar as perdas. Para isso foram obrigados a comprar as ações de que antes estavam a apostar na queda, o que exacerbou ainda mais a sua subida.

A produtora de jogos Gamestop é o melhor exemplo. As ações desta empresa, que tem atualmente 17% do seu capital alvo de "short selling" (o peso já foi bem superior), já disparou mais de 1700% só este mês de janeiro e já tem uma capitalização bolsista acima de 20 mil milhões de dólares. Mas não é caso único. Outras empresas em dificuldades na sua atividade devido à pandemia, como a AMC Entertainment e a Bed Bath & Beyond, também registaram valorizações astronómicas.





Se os investidores amadores estão claramente a levar a melhor, detendo em carteira ações que dispararam, os hedge funds estão sofrer. O Point72 Asset, de Steve Cohen, já desvalorizou entre 10% e 15% em janeiro. E há registos piores. O D1 Capital Partners, de Sundheim, perde 20%, depois de em 2020, no ano da pandemia, ter valorizado 60%. O Melvin Capital já desvalorizou 30% este ano e foi obrigado a receber uma injeção de capital de parceiros. Teve mesmo de negar que tinha ido à falêcia, que já estava a circular nas redes sociais.

Além da desvalorização nas suas carteiras, os hedge funds estão também a sofrer resgates dos clientes que, assustados com o desempenho, preferem retirar já o dinheiro destes fundos.

Um movimento que obriga estes fundos a vender outras ações em carteira para obter liquidez para fazer face aos resgates, o que está a preocupar a indústria financeira de Wall Street. Vários traders até atribuem a descida forte de ontem dos índices de Wall Street a este movimento, que apesar de estar a fazer disparar algumas ações, acaba por ter um impacto negativo no sentimento do mercado.

A estratégia dos investidores amadores parece clara. Apostar forte nas cotadas onde os hedge funds têm maiores posições curtas. E estão a conseguir agir com uma força tal que para já os investidores profissionais não estão a conseguir combater. A Bloomberg descreve mesmo que "atiraram a toalha ao chão".

A Bloomberg fala de rumores de perdas muito fortes em vários hedge funds, que já tiveram de pedir ajuda. Um ETF do Goldman Sachs, para medir o desempenho de desempenho de hedge funds de ações, afundou 4,3% na sessão de quarta-feira.

Tendência alastra a mais países

Entretanto, este fenómeno, que vários denominam de "insurreição" dos pequenos investidores, está a alastrar além de Wall Street. São várias as cotadas europeias (e de outros países) com fortes posições curtas que estão também a disparar em bolsa.

É o caso da gestora de centros comerciais Unibail-Rodamco-Westfield, que disparou 20% e também da Klepierre (imobiliário) e da Pearson (media). Em Tóquio a Pigeon subiu 7% e o fenómeno também chegou à Austrália, mas de uma forma diferente. Uma empresa cotada na bolsa deste país, com um ticker semelhante ao da Gamestop (GME) disparou 60% esta quinta-feira.

Anthony Scaramucci, fundador da Skybridge Capital, já apelidou este fenómeno de "revolução francesa das finanças".

Resta saber quais vão ser os efeitos e até quando os investidores amadores vão continuar a vencer os profissionais. Uma "batalha" já ganharam, mas o resultado da "guerra" está ainda por apurar.

Esta noite sofreram uma pequena derrota, que não terá grande impacto na sua estratégia, mas ainda assim provocou uma queda de 8,5% nas ações da GameStop. O Reddit cancelou por algumas horas a entrada de novos membros no fórum WallStreetBets (que já conta com 350 mil utilizadores e nem é o mais popular sobre o tema) e o Discord baniu o grupo devido ao discurso de ódio.