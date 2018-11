IPO da Science4you arranca amanhã. Estreia prevista para 21 de Dezembro

Inês Gomes Lourenço/Cofina

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovou o prospecto da Science4you. A oferta pública inicial (IPO, na sigla anglo-saxónica) arranca amanhã, 28 de Novembro. Termina a 14 de Dezembro. 21 de Dezembro é a data prevista para o início da negociação das acções.

A Science4you deverá mesmo estrear-se em bolsa este ano. Arranca esta quarta-feira, a oferta pública de distribuição (OPD) da empresa liderada por Miguel Pina Martins. De acordo com o prospecto publicado no site da CMVM, a oferta será composta pela emissão de um máximo de 3.367.346 novas acções, através de aumento de capital, e por uma oferta pública de venda de acções já emitidas, "na qual serão alienadas pelos oferentes até um máximo de 2.755.102 acções" já emitidas.



A operação "visa a dispersão junto de investidores de um número máximo de 6.122.448 acções ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, representativas de 44,11% do capital" da empresa, após o aumento de capital e pressupondo a integral subscrição deste aumento de capital.



Ou seja, esta operação compreende uma oferta pública de subscrição (OPS) no montante máximo de 8,25 milhões de euros e uma oferta pública de venda (OPV), por parte de um conjunto de actuais accionistas, no montante máximo de cerca de 6,75 milhões de euros, com a subsequente admissão à negociação. A empresa tem entre os seus principais investidores o Millennium Fundo de Capitalização, a Portugal Ventures e o Banco Europeu de Investimento.



A operação está sujeita à condição de que, pelo menos, 2.040.817 acções reservadas à componente de venda sejam adquiridas. "Se esta condição não se verificar, a oferta ficará sem efeito e não ocorrerá a respectiva a liquidação", refere o prospecto. Mas, caso as ordens excedam o número de acções objecto de oferta, haverá lugar a rateio.



A OPV tem prioridade até cinco milhões de euros, que corresponde ao mínimo de acções que terão que ser vendidas para que a oferta seja eficaz, sendo que nesse cenário serão vendidas a totalidade das acções dos colaboradores da sociedade. Depois desse montante ser alcançado, a OPV e a OPS concorrem simultaneamente, explica o prospecto.



As acções serão vendidas ao preço de 2,45 euros, tanto na OPS como na OPV. O preço das acções foi fixado pela Science4you com base num relatório de avaliação realizado pela Mazars. O período de subscrição de acções arranca às 8h30 do dia 28 de Novembro, ou seja, esta quarta-feira, e termina à 15h do dia 14 de Dezembro. As ordens podem ser revogadas até às 15h00 do dia 10 de Dezembro. A 17 de Dezembro serão apurados os resultados da oferta pela Euronext em sessão especial de bolsa.



A liquidação da oferta será efectuada a 19 de Dezembro e 20 de Dezembro é a data prevista para o registo comercial do aumento de capital. Assim, um dia depois, a 21 de Dezembro, deverá ocorrer a admissão à negociação das acções.



Não existe montante mínimo para a subscrição de acções por investidor, sendo que cada ordem de subscrição está limitada a um número máximo de 816.326 acções, correspondente a um investimento de 1.999.998,70 euros.



"Estamos confiantes que esta operação terá uma receptividade muito positiva junto dos investidores, e contribuirá para a continuação do percurso de sucesso que tem sido trilhado ao longo dos últimos dez anos", referiu Miguel Pina Martins, presidente e fundador da Science4you, em comunicado.

"O montante bruto estimado de receita dos oferentes na oferta corresponderá a um montante de aproximadamente até 6,75 milhões de euros e o montante bruto estimado de receita da emitente no aumento de capital corresponderá a um montante de aproximadamente até 8,25 milhões de euros, assumindo a subscrição completa da oferta", adianta o prospecto.

(Notícia actualizada às 19:05 com mais informação)