Science4you quer prolongar oferta de subscrição até 1 de Fevereiro

O período de subscrição das acções terminava esta sexta-feira mas a empresa de brinquedos científicos solicitou ao regulador um alargamento do prazo da oferta.

A Science4you pediu à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) um prolongamento da oferta pública de subscrição de acções até 1 de Fevereiro.



A Science4you acordou um contrato de liquidez com um intermediário financeiro para "incrementar a liquidez" dos títulos da empresa. E deverá fechar este contrato "nas próximas semanas", revela a empresa em comunicado.

Ao mesmo tempo, a empresa liderada por Miguel Pina Martins pediu ao regulador do mercado de capitais uma alteração ao prospecto da oferta. Se esta mudança for aprovada pela CMVM, a operação deverá ser "prorrogada até 1 de Fevereiro de 2019".





A oferta da Science4you começou no dia 28 de Novembro e tinha como data final esta sexta-feira, 14 de Dezembro. Inicialmente previa-se que a estreia das acções em bolsa ocorresse no dia 21 de Dezembro.



Esta alteração ditará assim a mudança destas datas, ainda que para que estas mudanças sejam efectivadas, a CMVM terá de dar o "ok" final.