JB Capital elege Altri como melhor escolha ibérica do setor e reforça "buy" para Navigator

José Soares de Pina

Em termos de RSI

(Relative Strength Index), um indicador que mede a força com que uma ação está a ser comprada ou vendida durante um determinado período, a cotação de ambas as empresas está a negociar acima do patamar dos 70 pontos, o que sugere que poderemos assistir a uma correção no curto prazo.

Os analistas do JB Capital elegeram a portuguesa Altri como a melhor escolha do setor da pasta e do papel na Península Ibérica, numa altura em que os preços da pasta estão a subir em todo o mundo, de acordo com uma nota de "research" a que o Negócios teve acesso.Na análise matutina, os analistas dizem que "a perspetiva para os preços da pasta de papel na Europa tem melhorado significativamente en 2021, criando um ambiente de suporte para o preço das ações da Altri e da Ence [empresa espanhola do setor]".Segundo a nota, os preços da pasta de papel subiram 2,1% nesta semana para os 778 dólares por tonelada, um número quase 100 dólares mais alto face aos mínimos de quatro anos em que os preços se mantiveram no ano passado. Ainda assim, notam os analistas, este valor fica aquém da meta de 820 dólares por tonelada das produtoras europeias para fevereiro de 2021.Na China, os preços da pasta de papel subiram 1,2% superando os 600 dólares por tonelada pela primeira vez desde junho de 2019."Sublinhamos que a Suzano, a maior produtora do mundo, divulgou os resultados referentes ao quatro trimestre do ano passado. A empresa deu uma mensagem de confiança durante a conferência de imprensa para os fundamentais do setor a curto-prazo", pode ler-se na análise do JB Capital.Para além desta eleição como "top pick" para a portuguesa liderada por, o banco de investimento anunciou ainda o reforço da recomendação de "comprar" ações tanto da Altri como também da Navigator.As ações da Altri sobem 2,25%, acumulando um ganho semanal de cerca de 6%. Por esta altura, a empresa está a negociar 31% acima da sua média móvel dos últimos 200 dias e 25% para lá da média de 90 dias.No total, existem cinco casas de investimento a recomendarem "comprar" ações da Altri. O preço-alvo de 6,30 euros por ação, que a JB Capital reforçou, confere-lhe um retorno potencial de 7,14% face ao fecho da última sessão, de acordo com a plataforma da Bloomberg.A Navigator vive igualmente uma semana positiva, com um ganho de 5% nas primeiras três sessões, estando a negociar 19% e 15% acima das médias dos últimos 200 e 90 dias, respetivamente. O preço-alvo reforçado pela JB Capital (3,40 euros) dá-lhe um possível retorno de 24,27%, face ao fecho de ontem.