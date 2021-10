JB Capital sobe recomendação e preço-alvo da Ibersol com retorno potencial de 80%

a KFC, Burger King ou Pizza Hut, viu o seu preço-alvo e a recomendação serem revistos em alta pelos analistas do JB Capital Markets, que olha agora com "melhores olhos" para a prestação da empresa portuguesa nos próximos 12 meses.





A Ibersol, dona de restaurantes comoSegundo uma nota, os analistas do banco de investimento subiram a recomendação de "neutral" para "comprar" para a Ibersol, mas foi no preço-alvo que se registaram as maiores alterações.Agora, o preço definido é de 10,50 euros por ação, o que representa um aumento de mais de 60% face ao último registo. Este novo preço-alvo implica ainda um retorno potencial de 79% face ao valor do fecho da sessão de sexta-feira.Entre todas as coberturas à empresa (3), o preço médio é de 9,35 euros por ação. Duas casas de investimento recomendam "comprar" ações da Ibersol, enquanto uma aconselha a "vender".Nesta altura, as ações da empresa estão a desvalorizar 1,36% para os 5,80 euros por ação. Foram negociadas 4.060 ações, que compara com os 10.240 títulos que foram transacionados, numa média diária, nos últimos seis meses.

A Ibersol encerrou o primeiro semestre deste ano com prejuízos de 22,9 milhões de euros, um desagravamento de 31% face às perdas de 33,3 milhões de euros registadas entre janeiro e julho de 2020.





Já o volume de negócios ascendeu a 134,86 milhões de euros, um crescimento de 0,9% face ao período homólogo do ano passado (133,64 milhões de euros). As vendas na restauração – responsáveis pelo grosso da faturação da empresa – subiram 1,1% para 131,97 milhões de euros.