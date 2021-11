João Leão: PRR e Banco do Fomento vão apoiar capitalização das empresas

O ministro das Finanças realçou a importância do PRR e do Banco do Fomento na capitalização das empresas portuguesas.



António Cotrim / Lusa Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 13:58







O ministro das Finanças, João Leão, adiantou esta sexta-feira que o mercado de capitais deve ter um papel na recuperação da economia, promovendo uma capitalização das empresas portuguesas. Para ajudar as empresas a reforçar os seus capitais, o governante acrescentou que o PRR e o Banco do Fomento terão um papel ativo na dinamização dos mercados. "O aumento dos níveis de capitalização das empresas portuguesas e facilitar o acesso ao crédito terão um impacto substantivo na competitividade da economia e na sua capacidade de criação de empregos bem remunerados", argumentou João Leão, no discurso de encerramento da conferência anual da CMVM, onde agradeceu a Gabriela Figueiredo Dias o seu papel à frente da CMVM e deu as boas-vindas ao seu sucessor, Gabriel Bernardino Dias. João Leão destacou a importância do PRR, o qual vai desempenhar um importante papel na capitalização das empresas através do novo código dos valores mobiliários, que vai a aprovação final na próxima semana, de incentivos à capitalização, através da dedução de lucros retidos ou reinvestidos e um aumento dos títulos de investimento de empresas. "A capitalização das empresas é um trampolim para que Portugal faça face às suas tensões de competitividade, bem como para aumentar a sua capacidade de enfrentar choques externos", realçou. O Banco do Fomento será ainda fundamental "para o financiamento das empresas, permitindo a aceleração da intermediação bancária com um impacto direto na capacidade da empresa de planejar e executar fortes projetos de investimento". João Leão chamou ainda atenção para a necessidade de apostar na União dos Mercados de Capitais. "Olhando para o futuro, precisamos estar melhor preparados para choques futuros. Uma união do mercado de capitais bem integrada que estabiliza as fontes de financiamento e promove a partilha de riscos é uma pedra angular crucial para a resiliência da economia europeia", rematou. Saber mais bolsa mercado de capitais retornos regulação João Leão PRR Banco do Fomento

