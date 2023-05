Laginha de Sousa alerta para risco da inflação e juros altos para a estabilidade financeira

Assegurar a estabilidade financeira em tempos de inflação e taxas de juro elevadas é um dos desafios que o presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) vê neste momento para os mercados de capitais. Para os contornar, Luís Laginha de Sousa aponta para a promoção da criação de riqueza e participação dos aforradores nos instrumentos financeiros."Quando tentamos identificar os principais desafios que se colocam ao nosso país, às nossas empresas e aos nossos cidadãos, creio que há pelo menos cinco que são absolutamente incontornáveis. O primeiro prende-se com assegurar a estabilidade financeira e prevenir a acumulação e materialização de risco sistémico num contexto caracterizado por um período de inflação e taxas de juro elevadas e de grande instabilidade geopolítica", afirmou Luís Laginha de Sousa, na conferência anual da CMVM A escalada dos preços para níveis como não se viam há quatro década levou os bancos centrais a avançar com a mais rápida subida dos juros de referência de sempre, causando uma mudança profunda nas condições financeiras. A par desta rápida alteração, outros fatores continuaram a coexistir.Os restantes desafios, segundo o líder do supervisor, dizem respeito à transição energética e digital, à atração e retenção de talento numa economia global, à garantia da sustentabilidade das pensões de reforma, bem como à necessidade de aumentar a produtividade e competitividade para assegurar o crescimento económico."Existem pelo menos dois elementos essenciais para lidar com estes desafios, sem prejuízo, naturalmente, da necessária intervenção de políticas públicas", disse Laginha de Sousa. O primeiro passa pela necessidade de criar riqueza e o segundo pela promoção do acesso dos cidadãos, "que são o princípio, meio e fim de todas as atividades, aos benefícios gerados por esse instrumento de criação de riqueza que são as empresas".