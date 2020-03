Larry Fink: "É impossível saber se os mercados já bateram no fundo"

"Quando me sentei pela primeira vez para escrever esta carta, estava no meu escritório a pensar em como descrever os eventos de 2019. Hoje isso parece uma realidade distante". É assim que Larry Fink, CEO da BlackRock, começa a carta dirigida aos acionistas da maior gestora do mundo. Num tom cauteloso, mas de esperança, Fink afirma que o mundo vai conseguir superar esta crise, mas é impossível saber se os mercados já tocaram em mínimos.

2019 foi um ano histórico para os mercados, mas 2020 também o está a ser. E, ao contrário do que aconteceu no ano passado, este ano está a fazer-se história mas não é pelos melhores motivos. Ações e matérias-primas já viveram, desde o início do ano, as piores descidas de sempre, com a economia global a enfrentar uma situação sem precedentes devido ao surto do coronavírus.