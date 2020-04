Apesar das más perspetivas a curto prazo, as expectativas de uma forte recuperação após a propagação do coronavírus terminar são grandes. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, considera que o atual "sell-off" nos mercados deve ser visto como uma oportunidade para os investidores comprarem ações com um grande desconto.

Este é um problema de curto prazo. Pode demorar alguns meses a passar, mas vamos superar isso e a economia ficará mais forte do que nunca", adiantou Mnuchin, para de seguida acrescentar que tem como exemplo "as pessoas que compraram ações após o crash de 1987 e as pessoas que compraram ações após a crise financeira".



"Não me sinto confiante para aconselhar tomadas de posições em ativos de maior risco porque, nesse caso, os investidores estariam muito vulneráveis a uma deterioração das notícias sobre a propagação do vírus", disse Hugh Gimber, estratega de mercado do JPMorgan Asset Management, numa entrevista à Bloomberg.Gimber acrescentou que as medidas tomadas por parte dos governos e bancos centrais em todo o mundo têm sido importantes para que o sentimento nos mercados tenha aligeirado nas últimas sessões, mas alerta que não são suficientes para garantir uma recuperação, uma vez que não sabemos qual é o máximo que os mercados de ações podem ainda cair.O gestor do banco que tem uma carteira de ativos avaliada em 1,9 biliões de dólares refere ainda que os danos causados às empresas em todo o mundo continuam a ser desconhecidos e só quando esta crise de saúde terminar serão conhecidos.No mercado de dívida, Gimber dá prioridade à dívida pública de curto prazo, uma vez que considera que os ganhos nos juros com maior maturidade serão mais limitados.