Lisboa abre com ganhos. CTT lidera

A praça lisboeta está a negociar pintada de verde esta segunda-feira. O PSI valoriza 0,58% para os 5915,73 pontos.





Das 15 cotadas que representam o principal índice nacional apenas duas negoceiam em terreno negativo, com as restantes 13 a registar ganhos.



Os CTT é a empresa que mais valoriza, acima dos 3%, depois de terem sido reveladas negociações para a criação de um novo veículo de gestão de ativos imobiliários, de acordo com o que foi comunicado à CMVM.





A Greenvolt é a segunda cotada que mais ganha, no dia em que arranca o aumento de capital da empresa em quase 100 milhões de euros, com a emissão de 17.792.576 novas ações a um preço unitário de 5,62 euros.





A sustentar os ganhos do principal índice português está a EDP Renováveis que ganha perto de 0,92%, juntamente com o BCP que valoriza 0,84% e a Jerónimo Martins a ganhar 0,82%.





Ainda a registar ganhos estão a EDP (0,47%) e a Galp (0,45%).





Já em queda está a Sonae, a desvalorizar 0,36%, e a Semapa, a perder 0,15%. As restantes papeleiras registam ganhos, com a Altri a liderar ao somar 0,39%, seguida da Navigator com 0,16%.