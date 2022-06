Lisboa fecha em leve queda com Galp a sofrer segundo tombo consecutivo

O PSI deslizou 0,11% para 5.881,75 pontos num dia em que as principais preças europeias dividem-se entre ganhos e perdas, sem grande amplitude em qualquer dos casos.Das 15 cotadas do índice nacional nove encerraram em alta e seis em queda.A derrubar o PSI esteve principalmente a Galp, com uma queda de 4,77%, para 11,18 euros, pressionada pelo recuo em torno de 5% nos preços do petróleo. Esta é a segunda sessão consecutiva em que a petrolífera é a cotada mais castigada, depois de ontem ter perdido 6,34%.