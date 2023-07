Lisboa abre com ligeira subida. Mota-Engil e Greenvolt lideram ganhos

apresentou a melhor proposta para a construção do porto de Benin, na Nigéria, superando as ofertas da turca Yilport – que lhe comprou em 2016 a Tertir – e da China Harbour Engineering Company (CHEC), que tinham sido também pré-qualificadas.





A liderar as perdas estão a Ibersol que desliza 0,86% para 6,92 euros e a EDP Renováveis que tomba 0,51% para 17,66 euros. Também no vermelho estão os CTT que caem 0,41% para 3,65 euros e a Nos que desvaloriza 0,4% para 3,48 euros. a empresa liderada por João Manso Neto anunciou ter chegado a acordo com a polaca Energa Wytwarzanie para a venda de dois ativos renováveis no país por um valor global de 107 milhões de euros.O destaque vai ainda para a Jerónimo Martins que ganha 0,52% para os 27 euros por ação. Ontem, a dona do Pingo Doce fechou a sessão nos 26,86 euros, novo máximo histórico de fecho.Também os pesos pesados BCP, Galp e EDP negoceiam no verde. O banco liderado por Miguel Maya cresce 0,32% para 0,2525 euros, a petrolífera sobe 0,13% para 11,515 euros e a EDP valoriza uns ligeiros 0,07% para os 4,279 euros.A liderar as perdas estão a Ibersol que desliza 0,86% para 6,92 euros e a EDP Renováveis que tomba 0,51% para 17,66 euros. Também no vermelho estão os CTT que caem 0,41% para 3,65 euros e a Nos que desvaloriza 0,4% para 3,48 euros.

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira no verde, à semelhança das restantes praças europeias que já se encontram a negociar, com o PSI a subir 0,14% para os 6.198,82 pontos.Das 16 cotadas que compõem o índice, dez iniciaram o dia com ganhos e seis com perdas.A Mota-Engil lidera os ganhos e sobe 1,84% para 2,485 euros no dia em que o Negócios noticia que a empresaÉ seguida pela Greenvolt que valoriza 1,13% para 6,28 euros. Ontem,