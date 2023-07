Greenvolt vende dois projetos renováveis na Polónia por 107 milhões de euros

Leia Também Greenvolt instala na Polónia primeiro projeto híbrido com eólico, solar e baterias

A Greenvolt Power, empresa do Grupo Greenvolt especializada em projetos eólicos e solares fotovoltaicos de larga escala, anunciou esta segunda-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter chegado a acordo com a empresa polaca Energa Wytwarzanie para a venda de dois ativos renováveis no país por um valor global de 107 milhões de euros.Na Polónia, a Energa Wytwarzanie detém mais de 45 centrais hidroelétricas (barragens), seis parques eólicos e seis parques solares, preparando-se agora para juntar ao seu portefólio os projetos de Opalenica - três parques solares com uma capacidade de 22 MW - e de Sompolno. Este último, refere a Greenvolt, destaca-se por apresentar uma solução híbrida, juntando uma capacidade instalada de 26 MW de energia eólica e mais 10 MW de energia solar.No total, a empresa liderada por João Manso Neto alienará 58,6 MW de capacidade renovável no país, numa operação que "está alinhada com a rotação de ativos definida no plano estratégico" da Greenvolt. Após a entrada sua em exploração, estes dois projetos permitirão gerar 111 GWh de energia renovável por ano."A transação será concluída assim que seja alcançado o Commercial Operation Date (COD) do primeiro parque, neste caso o de Sompolno, em dezembro de 2023. Enquanto o parque de Opalenica entrará em exploração em junho de 2024", informou a Greenvolt no mesmo comunicado.Na opinião do CEO da empresa, "estes dois projetos, agora em fase final de construção, são um excelente exemplo da capacidade do Grupo Greenvolt em desenvolver projetos de energias renováveis com soluções que maximizam a capacidade de produção, o que é valorizado pelos compradores, neste caso, a Energa", disse João Manso Neto, acrescentando: "Assistimos a um crescente apetite pelos projetos de energias renováveis que desenvolvemos".O objetivo do grupo passar por alienar pelo menos 200 MW em ativos eólicos e solares até ao final deste ano, como definido no plano estratégico apresentado aos investidores.De acordo com a Greenvolt, a Polónia é um dos principais mercados no desenvolvimento da estratégia de promoção, desenvolvimento e construção de projetos eólicos e solares de larga escala. "Atualmente, do pipeline de 6,9 GW - 2,9 GW em estado avançado de desenvolvimento até ao final do ano -, 3,4 GW são na Polónia", revela ainda a empresa no mesmo comunicado.