Lisboa abre com subida ligeira travada por grupo EDP

O PSI-20 abriu a ganhar 0,04%, para os 5.154,89 pontos, apesar de 11 das 18 cotadas terem arrancado o dia em terreno positivo, contra cinco no vermelho e duas inalteradas.A Corticeira Amorim liderava os ganhos, ao avançar 1,59%, para os 11,50 euros, seguida da Novabase, com uma valorização de 1,27%, até aos 4,77 euros.Entre as cotadas com maior peso, o BCP sobe 0,16%, para 12,52 cêntimos, enquanto a Galp ganha 0,38%, cotando nos 8,528 euros. A Jerónimo Martins valoriza 0,12%, para 17,23 euros, e os CTT, que foram alvo de fortes quedas nas duas últimas sessões, sobem 0,11%.A travar a bolsa portuguesa está o grupo EDP, com destaque para a EDPR a cair 1,07%, para 20,38 euros, enquanto a EDP cede 0,35%, para os 4,501 euros. Ainda no setor energético, a REN perde 0,21%, para 2,39 euros.