Lisboa abre no verde após onda de resultados. Semapa é a que mais sobe

A bolsa de Lisboa abriu no verde, depois de ontem três cotadas terem apresentado resultados. O PSI sobe 0,18% para 6.036,31 pontos, com oito empresas a registar ganhos, seis perdas e uma inalterada.A liderar as subidas seguem a Semapa e a EDP Renováveis, com uma subida de 2,02% para 14,18 euros e 0,82% para 19,705 euros, respetivamente. Esta é a primeira sessão de negociação após terem apresentado contas. A EDP Renováveis encerrou 2022 com lucros de 671 milhões de euros , 2% acima dos resultados de 2021, enquanto a Semapa viu os lucros subirem 55% para 307,1 milhões de euros.Também o BCP, que divulgou ontem Notícia atualizada às 08h35