Lucros da Semapa crescem 55% em 2022 para 307,1 milhões de euros

Os lucros da Semapa foram de 307,1 milhões de euros o ano passado, uma subida de 55,02% face a 2021 (198,1 milhões de euros).



O anúncio foi feito pela "holding" que controla a Navigator, a Secil e a ETSA em comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Em 2022 "os custos da energia, da logística e das matérias-primas, que já se encontravam em níveis historicamente altos no início do ano, elevaram-se substancialmente", descreve a papeleira no comunicado.





Assim "a gestão do impacto destes eventos desfavoráveis foi realizada através de um forte empenho no aumento de eficiência, da potenciação da produtividade, da moderação do aumento dos custos variáveis via contenção de consumos específicos e de um esforço continuado de controlo dos custos fixos", acrescenta.





Leia Também Lucros da Semapa cresceram 86% para 198 milhões de euros em 2021

A Semapa atribui a causa deste crescimento à combinação de vários fatores: o "incremento do EBITDA em 385,5 milhões de euros", "o agravamento de 53,7 milhões de euros nas depreciações, amortizações e perdas por imparidade e provisões" e "a apropriação de resultados em empresas associadas foi de 7,5 milhões de euros".





Por outro lado, refere ainda como justificações para este valor a "deterioração dos resultados financeiros líquidos em cerca de 41,3 milhões de euros" assim como o "aumento dos impostos sobre o rendimento em cerca de 117,6 milhões de euros".





O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) cresceu cerca de 75% em termos homólogos para 894,2 milhões de euros.



Do total, 736,4 milhões de euros foram gerados pela Navigator, 138,7 milhões de euros pela Secil e 19,3 milhões de euros pela ETSA.





O crescimento do EBITDA deveu-se "maioritariamente ao crescimento de 381,6 milhões de euros no segmento de pasta e papel", justifica a papeleira,



Já a margem consolidada do EBITDA atingiu os 28,6%, 4,8 pontos base acima da registada em 2021.





O volume de negócios do grupo foi de 3.122 milhões de euros, um aumento homólogo de 46,47%, que contou com o contributo de 2.464 milhões de euros na Navigator, 603 milhões de euros na Secil e 54,6 milhões de euros na ETSA.





"As exportações e vendas no exterior no mesmo período ascenderam a 2.360,6 milhões de euros, o que representa 75,6% do volume de negócios", acrescenta a Semapa.





Por fim os investimentos em ativos financeiros realizado durante 2022 pelo segmento Venture Capital / Semapa Next totalizou 24,5 milhões de euros.



Ainda asssim, "apesar do forte esforço de investimento, no final de 2022, a dívida líquida remunerada consolidada atingiu 794,2 milhões de euros, inferior em 221,4 milhões de euros relativamente ao final de 2021", remata a companhia liderada por Ricardo Pires.



(Notícia atualizada às 22:15).