BCP lucra 207,5 milhões de euros em 2022 apesar do efeito Polónia

O Millennium BCP registou um lucro de 207,5 milhões de euros em 2022, que representa uma subida de 50 % face aos 138,1 milhões de euros obtidos em 2021."Conseguimos superar adversidades e apresentamos hoje um banco preparado para o futuro", afirmou o CEO na apresentação de resultados.Miguel Maya considera que "os últimos anos foram muito desafiantes para o setor financeiro e para o BCP em particular, nenhum de nós pensou que ia haver uma guerra na Europa, com uma inflação a níveis que não estávamos habituados".O presidente executivo do Millennium destacou também as "contrariedades dos francos suiços".O banco detido pelo BCP na Polónia teve um contributo negativo de 216,7 milhões de euros, mas melhorou face aos 284,4 milhões de impacto em 2021.O resultado em Moçambique cresceu de 95,6 milhões de euros para 101,9 milhões.Na atividade em Portugal o resultado, em base comparável, cresceu 51,9% para 353 milhões de euros.A margem financeira do banco disparou 35% para cerca de 2.150 milhões de euros (dos quais 951 milhões foram obtidos em Portugal). O produto bancário aumentou 22,8% para 2.867,5 milhões.As comissões renderam 771,9 milhões de euros (mais 6,1% do que em 2021). A atividade em Portugal representou 560,6 milhões de euros (aumento de 9%), enquanto as operações internacionais valeram 211,4 milhões (descida de 1%).Os custos operacionais recorrentes fixaram-se em 1.056,5 milhões de euros, numa evolução de 3,1% face ao ano anterior.O BCP pagou 88,5 milhões de euros em contribuições obrigatórias do setor, mais do que os 77,2 milhões de euros desembolsados em 2021."São um custo absolutamente despropositado e que não proporciona um level playing field", criticou o CEO do banco, insistindo na mensagem que repete em cada apresentação de resultados.As transferências para o Fundo de Resolução aumentaram de 17 milhões de euros para 18,7 milhões de euros."O rácio CET1 alcançou 12,5% "por via da geração orgânica e de outras iniciativas,incluindo securitizações e redução de ativos não produtivos", escreve o banco no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O banco salienta que "no final do ano, o rácio CET1 situou-se acima do requisito regulamentar de 9,41%2 e superou o objetivo previsto no plano estratégico para 2024".Relativamente ao bom desempenho em bolsa do BCP, Miguel Maya começou por dizer que não comentava a atual cotação em bolsa da instituição financeira, mas acabou por acrescentar que "o mercado esta a reconhecer aquilo que tem sido a evolução do banco e o relacionamento com o cliente e está, por isso, num movimento de correção".Em atualização