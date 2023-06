Lisboa acompanha ganhos europeus. Jerónimo Martins renova máximos históricos

Em vésperas de feriado em Lisboa e outros concelhos, devido ao Santo António, a bolsa portuguesa acompanhou o otimismo das principais praças europeias e fechou em alta. O PSI avançou 0,3%, para os 5.984,40 pontos, com nove cotadas em alta e sete no vermelho.A Greenvolt destacou-se com um "salto" de 4,02%, para os 6,61 euros, num dia misto para o setor da eletricidade - a REN ganhou 0,98%, para 2,57 euros, a EDO subiu 0,58%, até aos 4,672 euros, enquanto a EDP Renováveis deslizou 0,18%, fechando nos 19,46 euros.Com motivos para sorrir esteve também a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce ganhou 1,9%, fechando nos 24,62 euros, um novo máximo histórico e que a coloca a valer quase 15,5 mil milhões de euros em bolsa.Ainda no retalho, a Sonae valorizou 0,59%, terminando o dia a cotar nos 0,931 euros.Nota ainda para o BCP, que contrariou a ligeira queda da banca europeia, e ganhou 0,19%, para os 0,2115 euros.A travar o desempenho do PSI esteve principalmente a Galp, que caiu 1,31%, para os 10,55 euros, acompanhando a tendência do setor ao nível europeu.Também no vermelho, a Nos perdeu 0,98%, para os 3,438 euros, em contraciclo com o setor das telecom na Europa, enquanto a Navigator recuou 0,86%, para os 3,21 euros.