Lisboa com maior série de ganhos em dois meses. JM estreia-se na fasquia dos 25 euros

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta terça-feira em terreno positivo, em linha com a tendência vivida no resto da Europa.





Num dia em que se celebra o feriado de Santo António em vários municípios, incluindo Lisboa, o PSI cresceu 0,22% para 5.997,68 pontos, estando a subir há quatro dias, a mais longa série de vitórias nos últimos dois meses. Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, nove terminaram o dia no verde e sete no vermelho.





A Galp foi a que mais puxou pelo PSI, ao ganhar 1,85% para 10,74 euros, máximos de 23 de maio, à boleia do petróleo que soma mais de 3% com o otimismo da OPEP sobre o futuro da procura pelo ouro negro.





A petrolífera liderada por Filipe Silva é acompanhada por outro peso pesado, a Jerónimo Martins, que durante a sessão voltou a bater em máximos históricos, ao chegar aos 25,04 euros.





Entretanto, a retalhista terminou a sessão a valorizar 1,22% para 24,92 euros, no mesmo dia em que o regulador polaco anunciou que condenou a Jerónimo Martins na Polónia a pagar uma coima de quase 36 milhões de euros.





No setor energético, o sentimento foi misto. Além da subida da Galp, a EDP Renováveis ganhou 0,21% para 19,50 euros, enquanto a empresa-mãe perdeu 0,75% para 4,64 euros.





A Greenvolt subiu 0,68% para 6,65 euros e a REN somou 0,78% para 2,55 euros.





Entre as papeleiras, a Altri subiu 0,82% para 4,16 euros, a Navigator arrecadou 0,81% para 3,24 euros e a Semapa cresceu 0,60% para 13,48 euros.





Por fim, no retalho, em contraciclo com a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos, a Sonae desvalorizou 0,38% para 0,93 euros.