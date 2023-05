Lisboa acompanha maré vermelha europeia com Galp a viver pior dia desde março

O PSI recuou 1,31%, para os 5.793,68 pontos, sendo Lisboa uma das praças europeias mais penalizadas. Apenas três das 16 cotadas do índice escaparam às quedas.A pressionar o índice nacional estiveram principalmente a Galp, que tombou 4,26%, a maior queda num só dia desde 15 de março, fechando nos 10 euros, e a EDP Renováveis, que recuou 2,28%, para os 18,665 euros.A maior queda do dia pertenceu à Semapa, com uma descida de 6,55%, para os 13,12 euros. No entanto, descontando o efeito da entrada em ex-dividendo, as ações da cotada teriam subido 0,23%.Entre os pesos pesados, o BCP caiu 1,28%, para 0,2089 euros, enquanto a Jerónimo Martins deslizou 0,18%, terminando o dia nos 22,78 euros.A EDP atenuou um pouco o desempenho do índice ao valorizar 0,37%, até aos 4,586 euros.Em alta fecharam ainda a REN, que subiu 0,4%, para os 2,515 euros, e a Ibersol, que ganhou 1,44%, para os 7,04 euros.