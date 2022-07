Lisboa acompanha quedas europeias com apenas três cotadas em alta

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSI encerrou a perder 0,60%, para os 5.940,52 pontos, acompanhando a tendência negativa registada nas principais praças europeias.



Das 15 cotadas do índice nacional apenas três fecharam positivas, enquanto a Semapa terminou o dia inalterada e as restantes 11 encerraram no vermelho.