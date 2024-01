Lisboa acompanha quedas europeias com Jerónimo a liderar perdas

A bolsa portuguesa encerrou no vermelho esta terça-feira, em linha com o pessimismo registado nas principais praças europeias. O PSI cedeu 0,27%, para os 6.461,02 pontos com cinco cotadas em alta, duas inalteradas e nove em queda.A Jerónimo Martins liderou as perdas ao cair 1,78%, para 22,04 euros, num dia em que o Morgan Stanley cortou o "target" para as ações da retalhista Do lado das quedas, seguiu-se a Greenvolt, que recuou 0,67%, até aos 8,1 euros, no dia em que anunciou ter vencido um leilão de baterias na Polónia . A fechar o pódio das perdas surge a EDP Renováveis, com uma queda de 0,66%, fechando a valer 17,23 euros.Nota ainda para a descida de 0,18% da Galp, que terminou o dia nos 13,865 euros, apesar da subida de mais de 2% nos preços do petróleo.Pela positiva, a Mota-Engil retomou o caminho dos ganhos e subiu 1,26%, para os 4,41 euros. A limitar as perdas do índice esteve ainda a EDP, que avançou 0,88%, até aos 4,58 euros, bem como o BCP, que valorizou 0,07%, terminando a sessão nos 0,292 euros.